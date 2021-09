“Classico Organisé” : 154 rappeurs parisiens et marseillais prévus sur le projet ?

Le J a officialisé le futur album Paris-Marseille, et 154 rappeurs devraient être au rendez-vous.

Depuis une semaine, Jul et plusieurs autres rappeurs ont fait monter le suspens quant à un prochain album Paris - Marseille. Le projet vient d'être officialisé par le rappeur marseillais, et 154 rappeurs pourraient participer au projet .

C'est un pari fou : réunir Paris et Marseille . Les deux villes, rivales culturelles légendaires, pourraient bien faire la paix sous le signe du J. Après la sortie triomphale de 13'Organisé en 2020, l'ovni veut remettre ça, mais en encore plus grand . Ce dernier a officialisé la sortie d'un second album appelé Classico Organisé dans un visuel symbolique : aux couleurs de l'OM et du PSG, l'image présente la Tour Eiffel et Notre - Dame de la Garde, emblème de la ville phocéenne .

Paris et Marseille sous le signe du J

Au rendez - vous, pas une dizaine, mais bien une centaine de rappeurs : si Kaaris, Sadek ou encore Oxmo Puccino avaient laissé entendre qu'ils participaient au projet, c'est plus de 150 rappeurs que le compte de 13'Organisé à commencé à suivre . Si on se fie à cet indice, le casting est hallucinant : PLK, Lacrim, Rohff, Gims, Sneazzy, Black M, Youssoupha, Rim'K, Hornet la Frappe ou encore Alkpote prendraient part à l'album .

Pour l'instant, si le projet a été officialisé et doit sortir le 29 octobre (2 jours seulement après le match mythique du Classico) , beaucoup de mystères demeurent quant à son contenu exact . Ce que l'on sait par contre, c'est que le projet devrait faire beaucoup, beaucoup de bruit . Et on a hâte de voir la capitale se réconcilier avec Marseille bébé .