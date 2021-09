Chily est sorti de prison

Le rappeur du Val-de-Marne a retrouvé la liberté.

Après presque un an de prison, Chily est libre. Le rappeur originaire du Val - de - Marne, incarcéré depuis octobre 2020, a terminé sa peine, et a célébré cette occasion dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux .

Le rappeur s'était fait connaître avec son clip Complètement Rébanav, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux . Après quelques années a essayer de se faire connaître par des freestyles postés sur Youtube, ce projet avait été l'occasion, pour le jeune artiste, de signer en maison de disque . Recruté par Arista, Chily sort un hit, San Pellegrino, et son premier album 5e chambre en 2020, et devient ainsi rapidement une des figures montantes du rap français : sur le projet, on retrouve notamment des featurings avec Koba LaD et Hamza.

Altercation avec la police

Mais un élément majeur a perturbé l'ascension du jeune artiste : en 2019, il rencontre le chemin de la police et percute un policier à moto. Après quelques déboires avec la justice, le rappeur est finalement incarcéré en octobre 2020, et sa carrière en prend forcément un coup .

Onze mois plus tard, Chily a retrouvé la liberté : sur une vidéo tournée par les proches de l'artiste et partagée par le média Kultur, on voit ce dernier célébrer ses premiers instants de liberté . Une vidéo qui annonce aussi sans doute le retour du rappeur sur la scène rap, bien qu'il n'ai jamais vraiment disparu : l'artiste de San Pellegrino avait été invité, même incarcéré, sur plusieurs featurings .

Il faudra donc s'attendre à avoir des nouvelles de Chily assez rapidement : soutenu malgré ses soucis par son label, celui - ci est enfin disponible pour mener la carrière dont il a rêvé, et va sans doute se concentrer sur ses projets musicaux.