Chilla signe son grand retour avec "Toi mon amour"

La talentueuse Chilla est de retour et nous fait plaisir avec un inédit clippé.

par Team Mouv'

Après plusieurs mois d'absence et de longue attente pour ses fans, Chilla signe enfin son grand retour avec le clip de Toi mon amour . La jeune artiste avait teasé sur les réseaux sociaux son comeback avec quelques posts pour enfin dévoiler ce qui se tramait : un inédit .

Dans ce clip réalisé par Alexandre Moors et sous une prod de Fleetzy, Chilla nous embarque dans le sentiment qu'est l'amour avec un morceau entraînant dans un clip bien esthétique . De quoi présager la suite de Mun sorti en juillet 2019 .

Récemment, Chilla était venue aux cotés de Sally, Joanna, Alicia, Vicky R et Kanis dans Mouv' Rap Club pour parler de la sortie de leur single Shoot avec Céline, Fif' et Pascal Cefran ! Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la carrière cette artiste prometteuse, ( re ) découvrez son interview "Face à Cefran" !