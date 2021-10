Chilla et Hatik espèrent de jours meilleurs dans le clip de "Demain"

Ca y est la connexion Chilla Hatik sur le morceau "Demain' a enfin son clip.

par Team Mouv'

Surprise pour les fans des deux artistes : Chilla et Hatik ont collaboré ensemble sur le morceau Demain. Teasé par Chilla sur les réseaux sociaux, le titre a eu le droit à son clip ce vendredi 22 octobre et le moins que l'on puisse dire c'est que le succès et le rendu sont au rendez - vous .

En effet, le visuel sombre, futuriste et plein de vitesse ( on y voit Chilla et Hatik rider en moto ) proposé par Robin Petit à la réalisation du clip, donne du sens au morceau . Le clip est actuellement en tendances de la plateforme YouTube et ravit les fans des deux artistes .

L'évidente collab

La collaboration entre les deux artistes n'est finalement pas vraiment surprenante : tout deux ont des univers similaires, où la mélancolie rejoint la street dans un flow mélodieux . Sur Demain Chilla et Hatik se complétent et rejoignent dans la mélodie, le chant et l'émotion donné à ce morceau .