Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R ensemble pour le clip "AHOO"

Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R font cause commune pour le documentaire "Reines" dans le clip "AHOO"

par Team Mouv'

Magistrales : cinq rappeuses, Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R, viennent de sortir un clip à l'occasion de la publication du documentaire Reines, pour l'amour du rap .

C'est ce qu'on appelle une collaboration réussie : plusieurs rappeuses françaises se sont réunies pour un projet qui sort du lot . En effet, pour la sortie du film documentaire Reines, pour l'amour du Rap de Canal + , dans lequel on voit les cinq femmes travailler ensemble sur un projet, un clip a été sorti comme aboutissement et bande - annonce du projet .

Une rencontre forte en émotions et en créativité

Le film est présenté comme la rencontre entre "cinq rappeuses", Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R, qui se retrouvent pendant quatre jours pour écrire un morceau . Mais c'est aussi le prétexte, pour les jeunes femmes dirigées par Juliette Fiévet, d'échanger sur leurs vécus en tant que femme dans le milieu du rap, et de libérer leur parole pour qu'elles se retrouvent dans une histoire commune .

Ce documentaire met en valeur une nouvelle génération de jeunes rappeuses qui émerge actuellement : si Chilla est bien installée, le succès de LeJuiice et Vicky R est plus récent, et Davinhor et Bianca Costa débutent encore dans le game . Dans un monde souvent très masculin, la voix des femmes, qui racontent leur parcours et affirment leur pouvoir, est ici magnifiée et cristallisée .

Avis aux curieux, le documentaire Reines, pour l'amour du Rap, est disponible sur Canal + pendant trois mois . Et c'est une bouffée d'air frais .