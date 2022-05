Chilla annonce que son prochain album est terminé

Le prochain album de Chilla est prêt.

par Team Mouv'

Alors qu'elle a dévoilé quelques singles solo ces derniers mois, Chilla est restée plutôt discrète sur ses projets. Ce 30 mai, la jeune femme a officiellement déclaré son album terminé.

La machine est lancée

Présente sur divers featurings notamment sur le morceau à succès AHOO avec Bianca Costa, Vicky R, Davinhor et le Juiice mais encore Demain avec Hatik et sur Les yeux dans les yeux pour le dernier projet de Gros Mo, Chilla s'attelait visiblement, entre deux collaborations, à travailler sur la suite.

En effet, celle qui amorce son come-back depuis un moment déjà au travers de ses singles tels que Toi mon amour et Pas de limite, sortis il y a quelques mois de cela, est fin prête à reprendre la main sur le rap game, après son dernier album MŪN, dévoilé en 2019. Ce 30 mai, la rappeuse originaire de Suisse s'est emparé de sa story Instagram pour non seulement annoncer son premier single d'or avec son titre Si j'étais un homme, mais aussi et surtout, que son nouvel album est enfin prêt.

"Mon prochain album est fini"

Capture d'écran story Instagram de Chilla

Une annonce qui s'est accompagnée de la sortie d'un nouveau morceau intitulé Cauchemars et qui devrait mettre en émoi les fans de l'artiste qui attendent son retour depuis près de 3 ans maintenant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix