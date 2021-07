Chicaille Argenté annonce un projet pour juillet

Le rappeur du 7 Binks sera de retour avec un deuxième projet "La famille ou rien", prévu pour le 16 juillet 2021.

Quelques mois après la sortie de son premier EP Pas comme les autres, Chicaille Argenté revient avec un deuxième projet intitulé La famille ou rien .

Un featuring avec Koba LaD et Bolemvn

Le rappeur a annoncé la sortie de son projet accompagné d'une vidéo où on le voit dans son quartier au parc aux lièvres à Evry ( Essonne ) . Il en a profité pour dévoiler la tracklist de huit titres dont Tookie en featuring avec ses acolytes Koba LaD et Bolemvn . On retrouve également Outro B25, un featuring avec les membres du B25 ( Barjo, Matt K, Djemso la melo, MO2S, Yaska di yaski ) . Chicaille Argenté clôture ainsi le projet de la même manière que le premier EP .

Un premier extrait de l'EP La famille ou rien, a déjà été dévoilé le 30 juin 2021 : L'argent Rambo, accompagné d'un visuel qui donne le ton du futur projet à venir, le 16 juillet 2021 .