Cheu-B tease son projet avec DA Uzi, Gazo, Leto, Kepler, Kodes et Kaza

Cheu-B annonce la sortie de son projet "Welcome to Skyland 2" en featuring avec DA Uzi, Gazo, Kepler, Kodes, Leto et Kaza.

par Team Mouv'

Cheu - B est enfin de retour avec un nouvel album, Welcome to Skyland 2, qui sortira le 1er octobre et fera suite à son premier projet Welcome to Skyland .

Cela fait désormais plus de 2 ans que le dernier projet de Cheu - B, Icône, est sorti . Pour autant le rappeur n'a pas disparu des radars, avec une bonne vingtaine de singles et des apparitions ici et là, l'artiste du XVIIème arrondissement de Paris s'est montré assez productif .

En 2017 l’artiste issu du groupe XV Bar Bar sortait son album Welcome to Skyland. Des premiers pas en solo dans l’industrie musicale que beaucoup de ses supporters attendaient . Pour ce premier projet il avait invité entre autres 13 Block, Hamza ou encore son ami Leto. Ce 1er octobre 2021 Cheu - B sortira donc la deuxième partie de son tout premier projet solo .

Pour annoncer la sortie de Welcome to Skyland 2 le rappeur a délivré un teaser vidéo sur les réseaux . Dans une ambiance très inspirée de Kill Bill il annonce le titre des 17 morceaux de son projet et les featurings qui seront présent dessus . On apprend dans cette vidéo queDA Uzi, Gazo, Kepler, Kodes, Leto et Kaza sont les invités du volume 2 . Encore une très belle liste donc pour accompagner le rappeur parisien dans son troisième projet .