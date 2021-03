"Château Noir" l'album énervé de Kaaris est disponible

L'album très attendu "2.7.0 : Château Noir" est disponible à l'écoute.

par Team Mouv'

Très attendu, Château Noir l'album ou plutôt la réédition de 2 . 7 . 0 est enfin là ! Et comme dit le dicton, chose promise chose due : l'album sans zumba comme l'avait annoncé Kaaris est très énervé .

Que du sale

Dès la première écoute on est plongés dans un climat tendu et sombre - à ne pas écouter trop tôt le matin peut - être - Kaaris pose les bases dès le premier titre Equipage. Cette réédition comporte un total de 31 titres dont 10 inédits pour Château Noir, dont le premier single éponyme cumule déjà plus de 3 millions de vues sur Youtube . On retrouve également le talentueux Therapy à la production avec qu'il avait fait des merveilles à l'époque d'Or Noir .

Pour découvrir l'album le plus sale de l'année c'est juste en dessous :

Sur Twitter les réactions des fans ne se font pas attendre :