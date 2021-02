Chanceko t'emmène dans sa "Gova"

Le rappeur aux multi-facettes, Chanceko est de retour avec un nouveau titre "Gova"

par Team Mouv'

Chanceko, le rappeur aux multiple talents est de retour avec un nouveau morceau tout frais, intitulé Gova__, dans lequel il nous emmène faire un tour dans son univers coloré . Dès la première écoute, Gova reste dans la tête et marque les esprits par son rythme enthousiaste .

Du coté du clip, le principe est simple : une voiture high - tech, une Tesla plus précisément, et ce qui ressemble à une piste d’atterrissage . Formule classique mais relevée par l’esthétisme des costumes haut en couleurs : Chanceko en profite pour nous dévoiler son goût pointu pour la mode avec un éventail de looks dignes de la Fashion Week .

Jeune artiste de 24 ans originaire de la ville de Meaux, il s'est fait remarquer pour sa polyvalence, son style et surtout pour son sens de la musicalité . Il dévoilait fin octobre 2020 un nouvel EP intitulé Gaura qui a reçu un accueil très positif .