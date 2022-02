Chanceko nous offre un nouvel EP tout en finesse

Dans son dernier EP, "R3PLAY", Chanceko revient avec grâce pour un projet qualitatif.

par Team Mouv'

Chanceko est de retour avec un nouvel EP, R3PLAY, dans lequel il prouve une nouvelle fois son statut d'artiste montant de la new wave du rap français.

Après une année 2021 au top, avec la sortie de sa mixtape Malaboy sortie le 2 juillet et largement acclamée par la critique, Chanceko semble très chaud et a déjà commencé à remettre le couvert en 2022. Le rappeur-producteur originaire de Meaux a ainsi sorti Trophée, un titre surprise, courant janvier, et a ensuite participé au single Lean On avec 99 et Edge.

Un début 2022 sur les chapeaux de roues

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Mais le rappeur de 25 ans ne s'arrête pas là, et vient de nous offrir un nouvel EP de trois titres, R3PLAY, accompagné d'un clip pour la chanson YESMAN!!!. Un projet à l'esthétique très travaillée, où l'on retrouve un Chanceko toujours aussi mélancolique, illustré par un clip au design soigné.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Né en 1996, Chanceko a fait ses débuts avec deux premières mixtapes, sorties en 2013 et en 2014. Hyperproductif, Chanceko multiplie les EPs, et a déjà sorti Gaura en octobre 2021. Et il ne compte pas s'arrêter de sitôt : le musicien a annoncé les premières dates de sa tournée de 2022, lors de laquelle il passera par la Maroquinerie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une ascension que rien ne semble pouvoir arrêter, tant Chanceko a autant de talent que d'envie de conquête. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix