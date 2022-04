Ces albums de rap français... avec aucun feat

Alors que Médine revient avec un album sans aucun invité, tour d'horizon de quelques albums de rap français sans featuring.

par Team Mouv'

Si le rap français se mélange énormément depuis de nombreuses années, avec des featurings qui vont dans tous les sens, et des frontières qui s'ouvrent de plus en plus, certains artistes décident désormais de se concentrer en solitaire. Ça sera d'ailleurs le cas de Médine, qui dévoilera Médine France, un album composé de 14 tracks, sans invité. Une nouvelle tendance qui se dessine dans le rap français, mais qui a déjà existé par le passé. Rarement, mais quand même.

"Jefe" de Ninho

Ninho a surpris tout le monde en 2021, lorsqu'il annonce la sortie de son troisième album. Il a souhaité la jouer solo sur JEFE, il justifiait d'ailleurs son choix au micro de Mehdi Maïzi dans Le Code sur Apple Music : "C'est parce que ça ne se fait plus. Ca fait longtemps qu’on a pas vu un album solo." Et en effet, le choix est audacieux pour Ninho, qui est l'un des artistes les plus prolifiques en featuring.

Plusieurs mois après sa sortie, on se rend compte que sa décision était la bonne, puisque l'album a très bien fonctionné à l'échelle de Ninho. Autant sur le point de vue commercial que critique.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Dans la légende" et "Deux frères" de PNL

Si les deux frères du 91 ont toujours revendiqué leur indépendance, et le fait de ne pas se mélanger, ce n'est pas tout à fait vrai. Sur les tracklists du Monde Chico (2015) ou de Que la famille (2015), on retrouve des invités sur l'album. Par contre, c'est à partir de Dans la légende que NOS et Ademo ont souhaité se concentrer en solo.

Ainsi, sur les albums DLL et Deux frères , on retrouve 0 invité. Alors évidemment, cela permet de conserver une part de mystère autour des deux artistes, et surtout d'appuyer leur storytelling d'artistes en marge.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Tous les albums de Kekra (enfin pas vraiment)

Kekra est l'exemple même de l'artiste qui n'a jamais souhaité se mélanger. Mais évidemment, il y a une exception. Le 12 avril 2019, il dévoile Vréalité , le premier single de son album Vréalité et décide de réaliser le premier featuring officiel de sa carrière en invitant Niska sur le morceau . La connexion est surprenante mais réussie, et le clip pointe à 14 millions de vues sur YouTube.

Et du coup, Niska reste à ce jour le seul invité sur un album solo de Kekra. Sur ses albums Vréel, Vréel 2, Vréel 3, Land et Kekra , le rappeur masqué n'a jamais invité personne. Il a toutefois invité KOHH sur le titre Kohhkra sur sa mixtape Freebase, Vol. 04.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Batterie faible" de Damso

Sorti le 8 juillet 2016, Batterie faible est une révélation. C'est à la fois le premier album de Damso, et aussi le disque qui va le révéler très rapidement au public. Le disque sort chez 92i, validé par Booba. C'est la nouvelle grosse association dans le rap français, et ça fonctionne très fort, avec des morceaux comme Amnésie, Débrouillard ou encore BruxellesVie. Pour la suite de sa carrière, Damso décidera d'inviter des artistes, sur tous ses disques suivants.

Il y a tout de même une petite subtilité, puisque Damso a invité l'artiste Lio Brown sur le track bonus Iscariote. Morceau qui n'est toutefois pas disponible sur la version streaming de l'album.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"S.O.S" de Diam's

Après le succès colossal de Dans ma bulle (2006), Diam's décide de mettre un terme à sa carrière avec un ultime album qui s'intitulera S.O.S en 2009 . Un disque qui s'ouvre sur le titre Mélanie , et qui se ferme sur un morceau puissant Si c'était le dernier .

D'une manière générale, l'album est très personnel, l'artiste se confie sur ses douleurs, et son mal-être. Et pour cela, elle fait le choix volontaire de ne pas avoir d'invité sur le disque. Ainsi, Diam's ferme une immense carrière, avec un album solo, composé de 15 morceaux et vendu à plus de 300 000 exemplaires.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Amicalement Vôtre" de Guizmo

11 mois après son précédent projet, Guizmo livre Amicalement Vôtre, son 7ème album. Le disque est présenté avec le single Mon CV, un titre instrospectif et émouvant de plus de 7 minutes. Fidèle à lui-même, Guizmo nous plonge dans sa vie avec 16 morceaux, et aucun invité. Le rappeur va plus loin avec un morceau un peu club avec Je sais que t'as mal, et toujours du très bon storytelling sur Escort Girl ou L'histoire d'un négro.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

On peut aussi citer d'autres albums, certes plus confidentiels, mais qui ne contiennent aucun featuring non plus : Carbone 14 de Joe Lucazz, Identité en crescendo de Rocé, Regain de tension de La Rumeur, Ceux qui le savent m'écoutent de Tandem ou encore Le Chois dans la date de Virus.