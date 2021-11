Central Cee x Maes : un feat en préparation ?

Central Cee semble avoir teasé une possible collaboration avec Maes.

par Team Mouv'

Central Cee, l'un des rappeurs UK les plus en vue du moment, notamment avec la sortie du morceau Obsessed With You qui cartonne sur TikTok, vient de teasé un possible featuring avec Maes .

Maes se déploie à l'internationnal ?

Le drilleur de Londres n'en serait pas à son premier coup d'essaie avec un artiste français puisqu'il a collaboré avec Freeze Corleone un peu plus tôt dans l'année . Cette fois ci, c'est un featuring un peu moins attendu auquel on risque d'assister, puisque c'est avec un artiste d'un genre différent de la drill qu'il risque de performer .

En effet d'après différentes stories, on peut supposer que Central Cee a featé avec Maes. De passage à Paris cette semaine, l'auteur de Loading vient de poster ce lundi 15 novembre une story dans laquelle il semble être dans les locaux ou studios du label de Maes, Millenium .

Story @centralcee

Plus tôt dans l'année le rappeur anglais avait posté sur insta son top 3 artistes français en mentionnant Freeze, PNL et Maes, preuve de l'affection qu'il a pour le rappeur des Beaudottes .

Story @centralcee

Pour l'instant rien n'a été officialisé et alors que la tracklist du prochain album de Maes n'a pas encore été dévoilée on peut se demander si ce featuring n'apparaitra pas, justement, sur Réelle Vie 3 . 0.