Ce que l’on attend de V, le nouvel album de Vald

Vald est l’un des rappeurs français les plus imprévisibles. Que peut-on donc attendre de son quatrième album ?

par Genono

La discographie déjà très fournie de Vald va s’enrichir d’un nouveau projet dans quelques jours. Intitulé V, ce quatrième album est l’objet d’un gros teasing depuis plusieurs semaines. D’abord une série de 5 inédits réunis en un seul et même clip pour marquer le retour, avant d'enchaîner sur un single (Annunaki) et quelques déclarations pour faire monter la pression : “V sera mon meilleur album”, la réaction amusante aux gros chiffres des précommandes, ou encore l’annonce des noms des rappeurs présents en featuring.

A quelques jours de la sortie de l’album, il est encore difficile de se faire une idée précise de ce à quoi ressemblera V. Avec ses concepts originaux et sa capacité à transformer de simples idées un peu folles en réalités concrètes, Vald est l’un des rappeurs français les plus imprévisibles. Que peut-on donc attendre de ce quatrième album ?

De la performance et des multisyllabiques

C’est une réalité que l’on oublie peut-être quand on ne retient que certains de ses plus gros succès (Désaccordé, Ma meilleure amie), mais Vald est un excellent kickeur, et un spécialiste des rimes multisyllabiques (NQNT Vol.1 en est un véritable concentré). Le rappeur aulnaysien n’a rien perdu de ses qualités de technicien et il le prouve d’ailleurs régulièrement, que ce soit sur ses différents projets, lorsqu’il est invité en featuring, ou au cours de freestyles. Si ses qualités de pur rappeur ne sont plus à démontrer, on peut tout de même se demander si Vald aurait réellement envie de se placer sur ce créneau.

Efficace sur des titres plus mélodieux, Vald pourrait privilégier des titres plutôt ouverts, construits sur des toplines, ou miser sur une interprétation légère, sans forcément vouloir s’aventurer à nouveau sur des flows nerveux. On espère tout de même l’entendre sur quelques couplets de rap dur, où la pure performance sera au centre de ses intentions.

Une vue sur l’envers du décor

Derrière son humour et l’impression générale de grande cour de récréation qui se dégage de sa musique et de ses clips, Vald évoque souvent l’envers du décor, le côté moins fun de la vie d’artiste. On se souvient par exemple du clip de Si j’arrêtais, fait de chutes de tournages de ses autres clips, et dévoilant des visages froids, une ambiance morose. Le séquano-dyonisien affiche une vision désenchantée de son métier et de ses à-côtés, on aimerait donc qu’il insiste sur ce type de thématique, d’autant qu’il est l’un des rares rappeurs français à le faire.

Des concepts qui sortent de l’ordinaire

C’est la grande malédiction de Vald : il nous a tellement surpris avec des concepts fous (Bonjour, Eurotrap, Pensionman, Lézarman, Deviens Génial, Selfie, Dragon, etc) que l’on en attend toujours plus. Pourtant, il a affirmé et ré-affirmé qu’il estimait être autre chose que ce rappeur bizarroïde, un peu troll, avec ce statut de bête de foire qui ne doit pas être agréable à porter.

Vald est également capable de nous surprendre autrement : extrait de Ce monde est cruel, le single Journal Perso II avait été un joli contre-pied, à un moment où l’on s’attendait à un morceau dans un tout autre registre. On n’espère donc pas forcément un pur moment de folie type Bonjour, d’autant qu’il serait dommage que Vald finisse totalement piégé par cette image d’amuseur public. Malgré tout, on s’attend à un album qui s’écarte d’une manière ou d’une autre des sonorités et thématiques récurrentes du rap français.

Des featurings à la hauteur

En dévoilant la liste des featurings présents sur la tracklist de V, Vald a intrigué ses auditeurs. Si tout le monde s’attendait à la présence de Suikon Blaz AD, qui apparaissait presque comme une évidence, on est un peu plus surpris par les noms d’Hamza et Orelsan. Plutôt axé sur la mélodie et les ambiances sucrées, le belge concrétise encore un peu plus son changement de statut avec cette apparition sur l’un des albums évènements de ce début d’année 2022.

Enfin, la collaboration avec Orelsan est bien évidemment la grosse curiosité de V. Le rappeur normand vient de battre tous les records avec Civilisation, il ne peut donc pas se permettre de livrer une performance moyenne. Vald a déjà teasé ce morceau en affirmant qu’Orelsan lui avait donné “trop de respect” avec un bon “24 mesures”. On peut donc s’attendre à un morceau plutôt axé rap, ce qui est rassurant, pour une rencontre entre deux (très) gros vendeurs.

Un peu d’autocritique

Sur ce plan aussi, Vald se démarque d’une bonne partie du rap français : capable de prendre à contre-pied les critiques au sujet de sa musique, mais surtout de comprendre ses erreurs. Le titre Footballeur en est la meilleure illustration : par le biais de vannes dans Le retour du V, sur son compte twitter, ou même en interview, le rappeur ne cache pas du tout le flop de ce morceau, en rigole, et donne presque envie de le réhabiliter (mais faut pas déconner non plus).

Même chose pour sa fameuse tentative drill sur Mushu, extrait d’Echelon 2. Mal accueilli par une partie du public, ce morceau aurait pourtant pu déclencher quelque chose de terrible :

On apprécie donc de voir un rappeur prendre du recul sur ses propres morceaux, chercher à comprendre pourquoi les auditeurs n’ont pas accroché, et bien réagir à des critiques parfois très dures. Ce type de réaction aurait pleinement sa place sur l’album, d’autant que Vald saurait probablement transformer ces moments difficiles à digérer en purs moments d’autodérision.

De l’introspection

Avec des thématiques très larges développées tout au long de ses différents albums, Vald a constitué -volontairement ou non- une grande coquille autour de sa réelle personnalité. Toujours très intéressant quand il se dévoile, il conserve une certaine pudeur, et reste très discret sur certains sujets : les moments où il évoque sa paternité, son rapport à ses parents, son enfance, sont tout de même assez rares. S’il est capable de se livrer dans ses textes, Vald le fait parfois avec un ton proche de l’ironie, ce qui brouille les pistes : dit-il vraiment ce qu’il a sur le cœur, ou reste-t-il volontairement en surface ? L’entendre se raconter sans trop de filtres et avec moins de second degré pourrait donc être intéressant.

