Captaine Roshi dévoile un extrait inédit de son prochain projet

Captaine Roshi envoie un extrait de son prochain album.

par Team Mouv'

Le prochain album de Captaine Roshi se rapproche. C'est en tout cas ce que suggère la dernière sortie du rappeur.

"LAROSH" arrive !

Le 29 octobre dernier, la Rosh revenait avec un nouvel EP, ROAD TO LAROSH. Un mini projet dans lequel on retrouve Wit., Guy2Bezbar, La Fève et MALTY 2BZ. Une belle brochette assez hétérogène mais remplie de talent. Pour annoncer la nouvelle, Captaine Roshi avait posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il annonçait que l'EP précédait un prochain album nommé LAROSH.

Un album que Captaine Roshi commence de plus en plus à teaser. En effet, ce dernier a partagé, ce dimanche 30 janvier, un extrait de ce prochain projet. Dans une vidéo de 34 secondes, le rappeur d'origine congolaise et sénégalaise s'ambiance sur le court passage d'un titre qui semble s'appeler Croc aiguisé et mentionne "Extrait de LAROSH".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce court teasing, Captaine Roshi lance le début de la campagne autour de son prochain album et ne risque pas d'attendre longtemps avant d'envoyer le premier titre de ce dernier.