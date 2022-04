Captaine Roshi dévoile son très riche album, "Larosh"

Captaine Roshi sort "Larosh", son nouvel album.

par Team Mouv'

Le sixième projet de Captaine Roshi est enfin disponible après plusieurs semaines de teasing.

Roshi se montre polyvalent

Le 29 octobre dernier, Captaine Roshi dévoilait ROAD TO LAROSH. Un mini projet dans lequel on retrouvait Wit., Guy2Bezbar, La Fève et MALTY 2BZ et qui avait pour but de teaser la sortie du futur album, LAROSH. Un album que l'auteur de Régiment a commencé de plus en plus à teaser depuis le début de l'année. Tout d'abord dans une vidéo de 34 secondes dans laquelle Roshi s'est ambiancé sur le court passage du titre Croc aiguisé et plus tard à travers un nouvel extrait, cette fois-ci du feat avec Dinos.

Ce vendredi 22 avril, le rappeur d'origine congolaise et sénégalaise dévoile donc enfin l'album LAROSH. Un projet composé de 17 titres et dans lequel on retrouve de très beaux noms : Dinos, Lefa, Timal et Mister V. Avec cet album, Captaine Roshi fait étalage de ses capacités à travers son flow énergique et ses mélodies si singulières.

Ce nouveau projet permet à Roshi de proposer un album riche et de continuer à agrandir son catalogue qui commence à devenir très sérieux.