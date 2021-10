Captaine Roshi annonce un EP en attendant son prochain album

Captaine Roshi annonce "ROAD TO LAROSH", l'EP avant son album "LAROSH".

Alors qu'il vient de dévoiler le magnifique clip Grande Armée en collaboration avec Wit . , Captaine Roshi vient d'annoncer un nouvel EP pour le 29 octobre .

Is back

Le 27 novembre 2020 sortait Attaque II, la dernière œuvre en date du rappeur originaire du Congo . Cette mixtape venait clôturer une série de quatre projets en 1 an (Attaque, Contre Attaque, W . A . R et Attaque II ) qui avait placé le jeune artiste sur la carte des futurs talents du rap .

Quasiment un an plus tard, la Rosh revient donc avec un nouvel EP, ROAD TO LAROSH. Un mini projet dans lequel on retrouvera Wit . , Guy2Bezbar, La Fève et MALTY 2BZ. Une belle brochette assez hétérogène mais remplie de talent .

Pour annoncer la nouvelle Captaine Roshi s'est fendu d'un post sur les réseaux sociaux dans lequel il annonce que cet EP précédera un prochain album nommé LAROSH. Un peu dans le style de Travis Scott avec Days Before Rodeo le rappeur né à Kinshasa va donc offrir aux auditeurs avec ROAD TO LAROSH, un avant gout de son prochain gros projet .

Avec l'annonce de ces deux projets Roshi semble déterminé à se montrer autant productif que l'année dernière, pour le plus grand plaisir de tous .