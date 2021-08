Canardo revient comme à l'ancienne dans le clip "CENTOR"

Canardo vient de dévoiler son dernier clip intitulé "CENTOR".

par Team Mouv'

Canardo, rappeur originaire de Trappes, vient de passer à la vitesse supérieure en officialisant son retour avec la sortie d'un nouveau clip intitulé CENTOR. Dévoilée ce 9 août 2021, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du retour annoncé par le frangin du rappeur La Fouine depuis plusieurs semaines .

De retour, et en pleine forme !

Pour annoncer fièrement la sortie de ce nouveau clip, Canardo a partagé une vidéo sur son compte Instagram . On peut y voir le rappeur tout sourire; visiblement très heureux d'offre ce visuel à son public, il pose acapela son texte avant d'inviter ses fans à aller streamer tout ça : " Allez c'est partie la famille on clique on partage !" lance t - il après son petit freestyle, et toujours le sourire aux lèvres :

Comme à l'ancienne

Dans ce clip CENTOR, Canardo revient sur le devant de la scène de la plus simple des manières : au volant de sa voiture et sur une instrumentale aussi originale qu'efficace, quasiment du boum - bap . En roulant dans les rues de son 78 natal, le rappeur déroule un texte ponctué d'égo - trip et de références à son environnement fait de rue, de rap et d'histoires plutôt sombres . Au fil des punchlines, l'instru se déforme et laisse l'auditeur après une dernière rime de Canardo : "Tu veux rentrer dans l'game ? ! j'ai pé - ta l'trousseau de clefs ."

En description l'artiste précise que son prochain album serait dispo bientôt : "Le 6ème album de Canardo arrivera début automne 2021" peut - on lire . C'est bien noté !