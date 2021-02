Camille Lellouche rend hommage à Diam's avec une reprise passionnée de "La Boulette"

Dans une vidéo pleine d'amour, Camille Lellouche a rendu hommage à "La Boulette" en reprenant son classique.

par Team Mouv'

En écoulant plus de 800 000 exemplaires de son album Dans ma bulle sorti en 2006, Diam's a marqué toute une génération de fans de rap français . Pour lui rendre hommage, l'humoriste Camille Lellouche s'est lancée dans une reprise passionnée ( et de bon goût ) du son culte La Boulette, qui tournait sur toutes les ondes en 2006. Il y a plus de dix ans, la rappeuse française la plus célèbre de tous les temps a mis fin à sa carrière musicale .

Hommage d'une fan

"Parce que c’est toujours la patronne et qu’elle nous manque" explique Camille dans le texte qui accompagne sa vidéo partagée sur Instagram . Et on la voit stresser juste avant de commencer à rapper : "Mélanie ( le prénom de Diam's ) , est - ce que tu peux rentrer dans ce corps juste 2 secondes ?" angoisse la chanteuse . "Je vais y aller parce que je suis sur - excitée en même temps, j'ai l'impression que vraiment, j'suis Diam's ! " Mais dès que l'humoriste se lance, la musique sonne si bien qu'elle rendrait nostalgique un boomer.

Des textes à jour et une petite touche de funk

Camille Lellouche revisite un peu les paroles en les mettant en phase avec les thématiques actuelles : lutte pour le droit des femmes, dénonciations des débordements policiers et toujours le même rejet des extrêmes. A la fin de sa reprise, elle se permet même une envolée lyrique superbe et très drôle le tout sur un montage video toujours aussi hilarant et une instru funky, signée Yaacov Salah.

Humoriste / Chanteuse

Camille Lellouche est moins connue pour ses talents de chanteuse que pour ses sketchs qui sont énormément partagés sur internet . Mais c'était pourtant son passage sur le plateau de l'émission The Voice en 2015 qui l'avait révélée au grand public . Avec cette reprise musicale, elle rend un hommage vibrant et plein d'humour à une artiste qui a marqué sa jeunesse et celle de beaucoup d'autres fans de rap français !