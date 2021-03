Camille Lellouche raconte sa rencontre avec son idole Diam's : "on a pleuré"

Invitée le 21 mars sur le plateau de Clique, l’émission pop culture de Canal+, l’humoriste et chanteuse Camille Lellouche a rendu hommage à son idole d’enfance.

par Team Mouv'

Diam’s nous manque, elle manque au rap français, mais elle manque aussi tout particulièrement à Camille Lellouche . Interrogée par Mouloud Achour ce dimanche, l’humoriste a raconté sa rencontre émouvante avec Mélanie Georgiades.

"J’ai pleuré, on a pleuré" s’est rappelée l’interprète de Je remercie mon ex. C’est à l’occasion de vacances que les deux femmes se sont rencontrées pour s’avouer l’admiration qu’elles ont l’une pour l’autre . "Il parait que Diam’s vous a validé ?" demande Mouloud sur le plateau de l’émission . "Oui, elle m’a dit qu’elle regardait régulièrement mes sketchs depuis un moment . Elle m’a dit qu’elle aimait beaucoup ce que je faisais" a expliqué Camille Lellouche avec fierté .

Son admiration pour la légende du rap français n’est pas une nouveauté, elle a d’ailleurs récemment repris le son La boulette en studio. C’est avec ses yeux d’enfant admirative qu’elle a pu parler à Diam’s . Elle ne cache d’ailleurs pas sa joie lorsqu’elle parle d’une "connexion rare" entre les deux . Par respect pour la rappeuse désormais retirée de la scène, Camille Lellouche n’a pas souhaité s’étendre plus sur cette rencontre . Elle conclut : "Elle a une aura qui est incroyable et le fait qu’elle se préserve aujourd’hui et qu’elle soit dans sa religion je trouve ça fantastique . C’est une femme extraordinaire, d’une intelligence rare et elle est puissante ."