Caballero revient à la source du rap avec son EP, "OSITO"

Caballero dévoile son nouvel EP, "OSITO".

par Team Mouv'

Caballero revient en solo avec un nouvel EP sur lequel il s'est fait plaisir !

Ça sent bon le rap

Les carrières solo de Caballero & JeanJass prennent forme de plus en plus. En 2021, ils délivraient chacun un album solo : OSO pour Caba et Hat Trick pour JJ . Une séparation qui intervenait après plus de 10 ans d'une belle page en commun. Depuis, ils sont revenus ensemble avec le projet Zushiboyz, limité à 1500 exemplaires exclusivement en vinyle, mais le processus de carrière solo continue sur sa lancée.

Caballero continue son envol et dévoile, ce vendredi 8 avril, un nouveau projet. Il s'agit d' un EP de 7 titres, dans lequel le rappeur belge se replonge dans son amour de jeunesse : le rap boom-bap, kické, qui sent bon le début des années 2000. Pour rendre encore plus réaliste ce côté hip-hop, Caba a décidé de faire s'enchainer les 5 premiers morceaux du projet, faisant ainsi référence aux belles années des freestyles.

Avec OSITO, Caballero prouve son talent lyrical et remet au goût du jour une certaine manière de rapper, sans pour autant paraitre vieux jeu.