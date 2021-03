Caballero et JeanJass sortent leur album solo le même jour et dévoilent la date de sortie

Double sortie pour le duo belge qui fera bande à part le temps d'un album.

par Team Mouv'

Après avoir fait leur retour en solo avec un clip chacun, le duo belge que forme Caballero et JeanJass revient confirmer leur désir de carrière solo avec la sortie d'un album chacun, et ce, le même jour !

Deux albums solos le même jour

Annoncé sur leur compte Instagram respectif, Caballero et Jeanjass ont révélé la nouvelle à travers deux vidéos qui retracent leur parcours à deux, et met en lumière leur souhait de faire une pause et d'explorer de nouvelles opportunités . Particularité de cette double promo, les deux albums intitulés OSO pour Caballero et Hat Trick pour Jeanjass sortiront le même jour soit le 16 avril prochain. Une double surprise pour les fans qui pourront se régaler avec deux albums le même jour . Si la tracklist n'est pas encore dévoilée, on peut certainement s'attendre à quelques feats entre les deux compères à retrouver sur leurs albums . Les deux albums sont déja disponibles en précommande .

C'est donc après plus de quatre ans en duo durant lesquels ils sont devenus des repères du paysage rap francophone, notamment grâce à High & Fines Herbes, Caballero & JeanJass vont prendre du temps pour leur carrière solo et ça promet d'être intéressant quand on connait leur talent en duo .