Caballero et JeanJass de retour en solo... avec deux nouveaux clips

Caballero & JeanJass ont envoyé les clips de leurs morceaux solos "Polaire" et "Qu’est-ce-qui m’arrive".

par Team Mouv'

Pour Caballero & JeanJass, l’union a fait la force . Leur duo enfumé a fait d’eux des figures incontournables du rap francophone, grâce aux détonants projets Double hélice mais aussi à de nombreuses collaborations remarquées ( Lefa, Isha, Lomepal, Alkpote, Julien Doré… ) . Il est maintenant temps pour eux de relancer leurs carrières respectives solo .

Caballero dans un polar drill

Caballero fait son retour en solo avec le morceau Polaire, accompagné d'un clip . Celui - ci, réalisé par Cyprien Delire et Rayan Imoula, est digne d’un thriller hollywoodien . L’ambiance sombre et pesante du visuel accompagne à merveille le rap de Caba, qui s’essaye avec beaucoup de succès à la drill. La prod, made in JeanJass, permet à son acolyte à la technique irréprochable de dérouler son flow ciselé .

JeanJass confronté à son succès

Pour JeanJass, c’est une toute autre ambiance . Le morceau Qu’est - ce - qui m’arrive et son clip réalisé par Dario Fau ( où on retrouve deux guests qu’on ne vous spoile pas ) parlent de la célébrité, et des remises en question qui vont avec . Enfermé dans une limousine entouré de fans survoltés, JJ pète un câble en se demandant comment il en est arrivé là . À moins que tout cela ne soit qu’une hallucination… Au niveau de la prod, on retrouve les talentueux beatmakers de La Miellerie (BBL & Siméon Viot) , ainsi que Vladimir Cauchemar.

Deux albums solos sont en préparation

Après plus de quatre ans en duo, durant lesquels ils sont devenus les plus grands entertainers du paysage rap francophone, notamment grâce à High & Fines Herbes, Caballero & JeanJass vont prendre du temps pour leur carrière solo . On se doute qu’il ne s’agit pas d’une séparation définitive, mais plus d’une pause dans leur duo, pour pouvoir se recentrer et revenir encore plus forts . Dans tous les cas, en 2021, les deux rappeurs devraient sortir un album solo . Pour notre plus grand bonheur .