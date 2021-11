Caballero & JeanJass annoncent le projet "Zushiboyz" limité à 1500 exemplaires

Après avoir dévoilé deux albums solo, Caballero & JeanJass reviennent ensemble et annoncent "Zushiboyz".

par Team Mouv'

Quelques mois après la sortie de OSO et Hat Trick, Caballero & JeanJass reviennent avec un nouveau projet, mais pas n'importe comment. En effet, les deux artistes ont choisi de jouer sur la rareté pour ce projet intitulé Zushiboyz.

Celui-ci sera disponible uniquement et seulement en 1500 exemplaires, et sortira le 15 décembre prochain. "Précommandez notre nouveau projet limité et uniquement en vinyle Zushiboyz. Seulement 1500 exemplaires disponibles, on vous conseille d’aller vite. Attention, pour les plus vifs, une version collector est disponible en seulement 100 exemplaires numérotés et dédicacés." peut-on lire dans la description des posts Instagram de Caba & JJ.

Sur l'opus, on pourra compter sur la participation de jolis invités, comme Benjamin Epps, Isha, Alkpote, Rizla, Seyté ou encore Limsa.

