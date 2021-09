Caballero et Luv Resval de retour ensemble dans le clip "Blanco"

Caballero et Luv Resval nous offrent le clip planant de "Blanco".

par Team Mouv'

Extrait de OSO, le dernier projet en date de Caballero, le rappeur belge illustre le clip du morceau Blanco en featuring avec Luv Resval. Il s'agit d'ailleurs de leur deuxième collaboration, et dans l'instrumentale produite par Stwo, on peut entendre un sample de la soundtrack du jeu vidéo : The Legend of Zelda Twilight Princess. Dans ce morceau Blanco, comme l'a souligné Genius, Caballero chante dans le refrain qu'il est "blanc et addictif comme la ye - yo" . En gros, il est comme la cocaïne, il est blanc et particulièrement addictif .

Réalisé par Twan Brooks, le clip suit les deux artistes dans un barber shop, alors que Luv Resval s'occupe de la barbe de son acolyte . On voit aussi nos deux rappeurs dans une cuisine en train de préparer un magnifique dessert à base de "ye - yo" . Le résultat est prenant, et l'image traduit avec perfection le thème de la chanson . le clip est disponible ci - dessus .