Caballero et JeanJass continuent l'aventure en solo avec leurs albums "OSO" et Hat Trick"

Caballero et JeanJass sont de retour le même jour, mais chacun en solo.

par Team Mouv'

Caballero et JeanJass se sont rencontrés pour la première fois en 2011 . . . et depuis ils sont devenus meilleurs potes, forment l'un des duos les plus cools du rap francophone et sont presque inséparables dans ce rap jeu . Sauf que 10 ans plus tard, après une belle page en commun, ils se mettent en mode solo .

En solo, mais le même jour

Même si ils délivrent chacun un album solo ce vendredi 16 avril : OSO pour Caba et Hat Trick pour JJ, les deux zinzins ont quand même souhaité sortir leur projet le même jour car ils sont plus forts "ensemble". En gros pour les fans ultimes du duo, c'est double ration et ça, c'est carré !

Caballero - OSO

Grand moment pour la riche et belle carrière de Caballero qui nous fait découvrir son univers singulier au fil de ce premier vrai album solo et ses 19 titres . Voulant jouer à fond le côté solo, Caba avait besoin de se confier à son public et n'a sollicité que deux rappeurs de standing pour les feats : PLK et Luv Resval .

JeanJass - "Hat Trick"

Même chose pour JJ, qui n'avait pas encore sorti d'album solo ( juste un EP intitulé Goldman en 2014 ) et qui livre donc Hat Trick ( triplé ) en référence à sa passion pour le foot, comme la pochette le prouve une nouvelle fois . Pour son casting, il a invité Némir sur la douceur Berkane et le légendaire Akhenaton sur une boucle de piano intitulée Mains qui prient__ . Une belle immersion dans le monde de Jassim .

Les deux rappeurs belges sont d'ailleurs passés dans Mouv' Rap Club pour parler de leurs projets respectifs, leur parcours, leur complémentarité . . .