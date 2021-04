Caballero et Jeanjass lâchent les tracklists de leur album solo

Alors qu'ils feront leur retour en solo, Caballero et Jeanjass viennent de livrer la tracklist de leur projet solo.

Ce n'est plus une surprise, tout le game est au courant : Caballero & Jeanjass feront prochainement leur retour en solo. Les deux artistes l'ont annoncé, ils dévoileront leur album le même jour, sous la forme d'un double album . Avec la première partie qui sera celle de l'album OSO ( pour Caba ) et la seconde HAT TRICK ( pour JeanJass ) . Les deux albums sortiront le 16 avril prochain .

Et pour nous faire patienter en douceur, Caballero a balancé le double clip en solo Bethléem / Goût du beurre. et Caballero celui de Qu'est - ce qui m'arrive. Désormais, les rappeurs passent à la vitesse supérieure et dévoilent les tracklists . Au programme sur l'opus de Caballero, on retrouvera 17 morceaux, avec des participations déjà très attendues de PLK et Luv Resval . Du côté de Jeanjass, on retrouvera 18 tracks avec des gros invités également : Akhenaton, Nemir et Raf Exodarap .

Découvrez les tracklists ci - dessous .

