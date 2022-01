Ça chauffe entre Sinik et Rockin' Squat

Après que Sinik a publié un extrait inédit dans lequel il clash Rockin' Squat, celui-ci répond.

Tout au long de cette année 2021, Sinik ne s’est pas montré sur la scène du rap français. En décembre dernier, le rappeur originaire des Ulis dans le 91 signait son retour en annonçant le titre de son prochain album NIKSI. Dans un extrait inédit publié le week-end du 14 janvier, le rappeur en a profité pour balancer de nombreuses piques. Rockin' Squat, un des principaux concernés, a d’ailleurs réagi.

Un duel entre deux assassins

Le 15 janvier dernier, Sinik publiait sur son compte Instagram une vidéo au studio, nous dévoilant un titre inédit dans lequel il tire à balle réelle sur plusieurs noms. Le rappeur connu pour son talent en clash dans les années 2000 a d’abord commencé par attaquer Franck Gastambide, lui reprochant de faire de ses films des “usines à clichés”. Dans la ligne de mire de Sinik, on retrouve également le rappeur du groupe Assassin, Rockin’Squat, qui lui n'a pas hésité à répondre.

Dans le morceau, l’auteur de Une époque formidable déclare “Rockin’Squat, elle est pour toi, fils de la famille Cassel, tu parles beaucoup pour un bourgeois qui a vendu 28 cassettes. Y’a du talent dans ta famille mais ne joue pas le pionnier, tu es la preuve que la pomme peut tomber loin du pommier”.

Celui qu'on a surnommé L'Assassin depuis son morceau en 2004 dans lequel il a détruit Kizito sur 3 couplets s'est aujourd'hui attaqué au père fondateur du légendaire groupe Assassin. La raison de ce clash serait probablement une interview de Rockin'Squat pour GQ, sortie en 2020 dans laquelle le frère de Vincent Cassel juge les classiques du rap français. Celui-ci a indiqué qu'il n'aurait jamais écouté Sinik à l'écoute d'un de ses morceaux.

Les hostilités sont donc officiellement ouvertes entre les deux anciens du rapgame puisque Rockin'Squat n'a pas fait attendre sa réaction. En effet, il a répondu une première fois sur Instagram en publiant l'extrait de cette fameuse interview et une seconde fois ce 17 janvier en dévoilant un freestyle pour contre-attaquer en musique et en indiquant en légende "Huit mesures, ton clash ne vaut pas plus".

Une battle royale opposant deux légendes qui font fuser les punchlines par médias interposés.