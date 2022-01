Busy P rend hommage à DJ Mehdi avec le titre "MPC 2021" feat Benjamin Epps et Santigold

Busy P tease un nouveau titre avec la présence de DJ Mehdi, Benjamin Epps et Santigold.

par Team Mouv'

Le 13 septembre dernier marquait les 10 ans du décès du légendaire DJ Mehdi, quelques mois plus tard un de ses acolytes de longue date a souhaité lui rendre hommage.

"MPC 2021"

Pedro Winter, alias Busy P, a décidé de rendre hommage à son meilleur ami DJ Mehdi en éditant un morceau débuté il y a plus de 20 ans, MPC 2021. En 2001 à New York, les deux Dj s'étaient retrouvés et avaient commencé à travailler sur un beat. Malheureusement, ils ne l'ont jamais terminé.

20 ans plus tard, le boss d'Ed Banger a retrouvé la disquette dans sa cave avec tous les samples et la batterie sauvegardés. Il a alors décidé de finaliser le morceaux et de faire appel à la pépite Benjamin Epps et à la chanteuse de Philadelphie, Santigold, dont DJ Mehdi était fan, pour poser leur voix.

Cette collaboration sortira le mercredi 19 janvier. Et alors que DJ Mehdi nous a quitté il y a un peu plus de 10 ans, la parution de ce titre semble être l'un des meilleurs hommages à lui rendre.