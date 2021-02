Busta Flex de retour vendredi avec son EP "c pas sérieux"

Busta Flex sera de retour le vendredi 19 février, avec son nouvel EP, "c pas sérieux".

par Team Mouv'

Deux ans après son dernier projet, Busta Flex est de retour . Ce vendredi 19 février, il sortira son EP c pas sérieux, déjà disponible à la précommande en édition limitée, dédicacée et numérotée .

L’EP contiendra sept titres, et un seul featuring mais pas des moindres, avec les X - Men, sur le morceau Number One. Le premier single du projet, # EnPaix, a été dévoilé le 28 janvier dernier . Il s’agira du quatorzième projet de Busta Flex . Plus de vingt - cinq ans après ses débuts, le taulier du 95 ne songe pas encore à la retraite .

Un EP pour aller à l'essentiel

Avec un EP, Busta Flex s'inscrit dans la vague des vétérans qui continuent d'envoyer des morceaux, en se concentrant sur les formats courts, plus appropriés au mode de consommation de la musique aujourd'hui . Aketo est un très bon exemple de cette tendance, hyper positive pour le rap français .

En attendant de pouvoir écouter c pas sérieux le 19 février, Busta Flex sera dans Mouv’ Rap Club ce mercredi 17 février, dès 19h .