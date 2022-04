Bu$hi x Takeoff : un EP en préparation

par Team Mouv'

C'est une collaboration que l'on n'avait pas forcement anticipée et pourtant pas si incohérente que cela, Bu$hi et Takeoff vont nous offrir un EP commun.

Bu$hi enchaîne

Un projet entre un artiste français et américain, c'est un évènement rare mais qui risque d'arriver prochainement. En effet, Bu$hi et Takeoff semblent être en train de préparer un EP en commun. C'est en tout cas ce que suggère une story de Bryan Countach, manager du rappeur originaire de Lyon, qui a écrit : "@yrntakeoff x bushi _ lz, EP, Vous êtes pas prêt".

Une collaboration qui peut paraitre sortir de nulle part, mais pas tant que ça si l'on y regarde de plus prêt. DJ Durel, le DJ officiel des Migos (le groupe de Takeoff), a notamment produit sur le dernier projet de Bu$hi, Bushi Tape 2. De plus, le manager de l'auteur de Link Up a longtemps travaillé avec le groupe d'Atlanta et connait donc très bien Takeoff.

Capture story @bryancountach

Pour l'instant aucune date n'a été dévoilée et la sortie ne risque pas d'être de si tôt, au vu de la proximité avec le dernier projet de Bu$hi, mais l'annonce de ce projet prouve bien l'importance qu'est en train de prendre l'ex membre de Lyonzon.