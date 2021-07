Brulux de retour au bled pour le clip "Ndoro"

Brulux est de retour aux sources dans sa Tunisie natale pour son nouveau clip.

Ceux qui suivent le rap français le connaissent depuis longtemps mais il aura fallu attendre le 8 janvier 2021 pour pouvoir écouter le premier album solo de Brulux.

L'artiste a sorti et est venu en parler dans Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran . Avec son sens de l'humour et sa spontanéité, le rappeur de Belleville a répondu aux questions des chroniqueurs en imposant son style : "J'suis fort en tout, je m'épate moi - même" s'amusait - il au micro de Mouv'. La promo de son premier opus continue : Brulux a dévoilé le 19 juillet 2021 le clip du morceau Ndoro .

La sans pitax au max à Djerba

Brulux a prévenu sur ses réseaux sociaux, le mode local est activé . En effet pour le clip de Ndoro direction le bled, le retour aux sources en Tunisie à Djerba plus précisément à Sidi Jmour pour le visuel .

Réalisé par Dhia Yahia & Mono Chebbi, on peut voir Brulux dans les rues de Djerba, dans le souk couvert aussi nous montrer l'artisanat tunisien, la richesse des paysages de Djerba avec tantôt la plage, tantôt le village et les locaux et traditions . La "star internationale" nous donne envie d'aller en vacances et fait voyager avec lui . Il débite ses punchlines au fil des plans .

Un bon clip qui tombe à pic pour rester dans l'ambiance estivale .