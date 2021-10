Bosh, DA Uzi, Gazo... la bande-originale de "Validé" saison 2 est maintenant dispo

La B.O du deuxième opus de Validé est sortie.

par Team Mouv'

Alors que les fans de la série sont dans l'attente, quelques heures avant la sortie de la saison 2 de Validé ce lundi 11 octobre à 21h, la bande - originale de la série vient de sortir .

Pour tous les addicts de la série la plus rap du game, ce lundi 11 octobre est une la fin d'une longue attente : teasée pendant plusieurs mois, la seconde saison de Validé sortira ce soir à 21h sur Canal +. Et pour nous mettre un peu plus l'eau à la bouche, la production de la série a sorti dimanche 10, sur les sites de streaming, la B . O de ce nouvel opus .

Laetitia Kerfa, nouvelle figure de proue de la série

Au programme, on ne retrouvera évidemment pas Hatik, dont le personnage est ( attention, spoilers ) décédé en fin de saison dernière . En revanche, pour remplacer le héros, c'est une jeune rappeuse qui a été choisie et qui sera donc présente sur les tracks de la saison : Laetitia Kerfa, sous le nom de Laeti, dont on va sans doute beaucoup entendre parler si elle suit le destin de son prédécesseur .

Au rendez - vous, des grands noms du rap actuel, et certains newcomers. On retrouvera Boshet Sam's, découverts en saison 1, ainsi qu'entre autres Alonzo, Soolking, DA Uzi, Naps, Rohff, ou encore Gazo. Un gros, gros casting pour une B . O qui va sans doute connaître le même succès que celle de la saison 1 . D'autant que, dans Validé, la musique est plus qu'un accessoire : sachant que l'on voit l'envers du décor, certains de ces noms risquent d'apparaître réellement dans la série .

De quoi nous faire patienter jusqu'à 21h, et nous familiariser avec Laeti, qui va sans doute faire battre nos cœurs comme Apash l'avait fait .