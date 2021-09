Booba x Zed : après "Jauné", un nouveau feat en préparation

Booba x Zed : le rappeur du 92 dévoile un extrait d'une possible collaboration...

Plus d'un an après leur collaboration sur le titre à succès Jauné les deux rappeurs semblent tout proche d'une nouvelle association .

Un court extrait qui donne l'eau à la bouche

Posté ce lundi 6 septembre sur le compte de secours de Booba l'extrait dévoile l'instru sur laquelle les deux artistes vont collaborer . Bien que publié sur le compte du collectif du rappeur de Boulogne le son semble plus convenir au style de Zed mais le "Duc" parait prêt à en être et nous laisse espérer un hit du même calibre que le précédent . Sur Jauné les deux rappeurs nous avaient offert l'un des tubes de l'été 2020 en combinant complets rappés et refrains mélodiques . A quoi allons nous avoir le droit cette fois ci ? Quand sortira ce single ? Voici les questions qui nous taraudent après le visionnage de cet extrait .

"Jauné match retour ! ! ! J’suis entrain d’écrire…"

Zed en pleine préparation d'un album ?

Titre de Booba ou de Zed ? Il est encore trop tôt pour le savoir même si l'on se rappelle que ce dernier a signé cette année sur le label de Maes (Les Derniers Salopards) , qu'il a depuis collaboré avec Hamza et a teasé un featuring avec Nekfeu. Il ne devrait donc pas tarder à sortir son premier projet solo .