Booba x Rohff : le clash relancé à cause de "l'effet Validé 2"

Avec la sortie de "Validé", la rivalité entre Booba et Rohff est reparti de plus belle.

Alors que la saison 2 de la série Validé vient d'être lancée en beauté, affichant des résultats de lancement impressionnants, Booba en a profité pour relancer un de ses clashs favoris avec un des acteurs de la série, Rohff .

Booba n'en loupe décidément pas une . Après avoir clashé Sadek et Kaaris le mois dernier, puis Damso récemment, le Duc a trouvé une nouvelle cible : Rohff, rival de toujours et haut placé sur la liste des têtes à abattre selon B2O . Le clash est aussitôt reparti entre les deux rappeurs, qui maîtrisent à la perfection l'art de la dispute, et n'ont de cesse de se répondre l'un à l'autre .

Booba et "Validé", une histoire de désamour

On sait, lui - même l'a dit, que le Duc n'apprécie pas Validé et son réalisateur, Franck Gastambide. Pour lui, la série est un divertissement "pour bobo", qui n'est qu'une addition de clichés du rap . D'autant que le show est le produit de plusieurs de ses rivaux, dont notamment Rohff, qui a fait une apparition remarquée en saison 2 .

A coup de hashtag ironique " # walidé", Booba n'a pas manqué de critiquer la série sur ses réseaux, et particulièrement Rohff "tu rêves d'être un voyou mais t'es qu'une baltringue qui frappe les femmes ( enceintes ) les vendeurs de magasins, les handicapés et t'as braqué ton p'tit frère . . . c'est quand Bercy?" demande avec son cynisme habituel le Duc, ce à quoi Rohff répond avec une autre flambée d'injures "Complexé, racaille refoulé, blasphémateur, mytho - calomnieur pineur de mineurs ( . . . ) peureux sans figure ( . . . ) badboy de bfm t pas d'la rue force pas__" ( sic ) .

Evidemment, le rappeur du 92i ne s'est pas laissé insulter et a rétorqué par des phrases piquantes bien à lui, et posté sur Twitter et Instagram des piques envers l'artiste . Quant à ceux qui espèrent une réconciliation entre les deux grands noms du rap français, ils peuvent attendre : Booba a répondu à un de ses fans en lui disant clairement qu'une nouvelle n'était pas dans ses intentions .

On connaît le goût du Duc de Boulogne pour la baston, et celui - ci ne faisant pas partie du casting de Validé, il était à peu près certain qu'il n'allait pas se priver de critiquer la série . Malheureusement pour lui, Rohff est devenu la cible du ressentiment de ce dernier, qui semble l'avoir pris pour cible . . . jusqu'au prochain clash .