Booba VS Kaaris : la somme démentielle qu'ils auraient pu toucher avec l'octogone

Les détails des contrats du combat avorté entre Booba VS Kaaris ont été dévoilés.

par Team Mouv'

Longtemps espéré par le public, le combat dans l'octogone entre Booba et Kaaris qui a fait le buzz pendant de longs mois, n'aura finalement jamais eu lieu . . . BFM a réussi à mettre la main sur les contrats des deux rappeurs et les montants sont assez dingues .

Des contrats juteux . . . pour pas grand chose

Petit retour en arrière, souvenez - vous, après une bagarre générale dans l'aéroport d'Orly B2O et K Double A continuent de s'envoyer des piques interposés malgré leur passage en prison . . . Toujours chaud pour montrer qu'il est le plus fort, le Duc propose carrément en décembre 2018 un octogone à son grand rival, qui accepte sans bégayer . Suite à ça, des négociations vont durer plusieurs mois et on y croit vraiment, sauf que le rappeur de Sevran décide d'annuler à cause du "manque de sérieux de l'organisation" . Quelques semaines plus tard, SHC annule définitivement ce combat qui aura beaucoup fait parler pour pas grand chose, finalement . Presque 3 ans après, l'octogone parait très loin, surtout qu'il s'est passé tellement de chose depuis : notamment la crise sanitaire mondiale . BFM a d'ailleurs décidé de consacrer un reportage sur Booba avec un titre aguicheur qui ressemble a ceux de Zone Interdite : Booba : enquête sur un bad boy . Un docu disponible depuis le 25 juin qui met également en avant ce fameux octogone avec quelques indices sur le montant précis qu'aurait pu toucher les deux artistes .

C'est le promoteur suisse Raid Salah qui a donné quelques informations sur ce contrat plus que juteux :

"__Produits dérivés, droits TV, droits d’images, entrées, le Pay - Per - View, les sponsors : tout . Au minimum, pour moi, on aurait été entre 10 et 12 millions__"

Le président de SHC précise que les 3 parties auraient touché chacun 33% du montant total. Malgré ce combat avorté, les deux rivaux continuent à se clasher sur leurs réseaux et cet octogone aurait sans doute pu mettre fin à ce petit jeu . . .