Booba veut faire retirer l'album de Seth Gueko

Le Duc fait des menaces à Seth Gueko, suite à la sortie de son album "Mange tes morts".

par Team Mouv'

Après plus de 20 ans de carrière, Seth Gueko, l'une des figures du rap français a récemment sorti son dernier album. Au micro de Mouv' Rap Club, le rappeur est revenu sur cet album, et sur les raisons qui l'ont poussées à ne plus sortir d'album. Quelques semaines après la sortie, Booba s'en est pris à Seth Guex en l'interpellant sur les réseaux.

La raison de l'embrouille ? Un feat avec Dala

Sur ce nouvel album, Seth Gueko a invité Dala sur le titre Krakoukass. Sauf que Booba, qui est le producteur du rappeur n'est pas satisfait et menace Seth Gueko de retirer son album. Le rappeur de Miami reproche à Seth Gueko la présence de Dala sur l'album. "Tu t'es pris pour qui pour mettre Dala dans ton nouvel album sans demander aux intéressés ? On va te retirer ton album directement tu vas apprendre à respecter les gens."

Seth Gueko lui a directement répondu par notes vocales, sans que les audios soient révélés. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment se terminera cette histoire. Affaire à suivre...