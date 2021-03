Booba s'invite dans TPMP, pour battre des records d'audience

Le Duc compte exploser les scores d'audimat en passant jeudi 4 mars à TPMP, mais sans Mathieu Delormeau ...

par Team Mouv'

Après avoir dévoilé la cover et la tracklist d'ULTRA, Booba commence tout doucement à faire monter la température et entre dans la dernière ligne droite : la semaine de promo . En effet, le dernier projet du D - U - C sera disponible ce vendredi 5 mars 2021. Pour promouvoir comme il se doit son projet d'adieu, le rappeur de boulbi compte faire une apparition mémorable dans TPMP, l'émission très suivie de son ami Cyril Hanouna aka Baba .

Exploser l'audimat

D'ailleurs, la chaîne de télévision C8 vient d'annoncer que Cyril Hanouna et son émission étaient en train de battre tous les records d’audience de la chaîne. Avec 1 559 000 téléspectateurs au moment du pic, l'émission explose la concurrence : "C'est gros salaire, c'est grosse audience, c'est Hanouna" rappait Booba sur le titre 5G. Sur ses réseaux sociaux, Kopp a indiqué qu'il comptait bien battre ce record au moment de son passage dans l'émission : "Les records sont faits pour être battus . On va éteindre tout ça comme il se doit" expliquait - il .

Sans Mathieu Delormeau ?

Booba est visiblement impatient de participer à l'émission mais il a tout de même exigé une condition : l’absence du chroniqueur Mathieu Delormeau . "Par contre invite pas Delormeau sur le plateau s’il te plaît j’lui parlerai pas . Merci" a - il simplement écrit sans donner d'explications .

En avril 2019, Mathieu avait dit sur le plateau de TPMP qu'il pensait que le combat Booba/Kaaris n'aurait jamais lieux ( et il avait bien raison ) , et que Booba manquait de "street - cred", comme l'expliquait Ngiraan dans Gossiphop . Évidement, ça n'a pas plu au Duc de Boulogne - Billancourt qui est connu pour être du genre rancunier . . .

Une sortie historique ?

Depuis mi - février, Booba avait indiqué que le projet était bouclé en s'offrant un petit bolide avant de se lancer dans une promo intense . Pour son dernier tour de piste, il est évidement qu'il espère marquer les esprits pour achever comme il se doit sa longue et unique carrière. Cyril Hanouna avait indiqué en janvier déjà qu'il voulait inviter Booba pour cette sortie qui s'annonce historique . le DUC sera donc sur le plateau de TPMP la veille de la sortie de son dernier projet, c'est à dire jeudi 4 février au soir.