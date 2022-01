Booba valide le phénomène Benjamin Epps

Benjamin Epps partagé par le Duc.

par Team Mouv'

Habitué des clashs et autres petits piques envers les autres rappeurs français, Booba vient de valider Benjamin Epps, un des rappeurs à suivre du moment.

Booba donne de la force

Alors qu'il vient de sortir un nouveau projet, Vous êtes pas contents ? Triplé !, le rappeur originaire du Gabon se voit recevoir des louanges d'une de ses références. En effet, Eppsito mentionne souvent le Duc. En 2021 dans le son Notorious il avait dit : "Booba a sorti l'dernier album, Ça y est maint'nant, j'peux prendre le trône" et dans son dernier EP en date il reprend le fameux "Les négros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik. La honte nég * * ! Tu T’rends compte nég * * ?" en le remplaçant par “Les rappeurs sont déclassés par SCH, Jul et Naps”.

Ce dimanche 30 janvier, c'est B2O qui lui a fait un clin d'œil en partageant un extrait de son dernier clip, VOUS N'ÊTES PAS CONTENTS ? C'EST PAREIL, sur son compte Instagram @oklm. Et Booba s'est même permis une sympathique remarque : "Ce genre de shit des ténèbres préhistoriques. @benjamineppsoff 🔥".

Une validation qui doit sans nul doute rendre très fier Benjamin Epps et qui prouve que le jeune rookie a un bel avenir devant lui.