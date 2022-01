Booba : une députée lui répond sur le pass vaccinal “on est ensemble”

Booba a été validé par une député de la France Insoumise sur Instagram.

par Team Mouv'

Depuis plusieurs jours, Booba ne cesse de scander sur ses réseaux sociaux son opposition quant à la mise en place du pass vaccinal. Après que le rappeur a cité un tweet d’une élue de la France Insoumise elle aussi en opposition à cette mesure, c’est sur Instagram que celle-ci, Mathilde Panot, lui a répondu "On est ensemble".

Un DUC impliqué dans la crise sanitaire

Ayant déjà manifesté de nombreuses fois son refus d'impliquer les enfants dans les décisions de l'Etat à propos de la crise sanitaire, Booba continue de se moquer et de s'opposer au gouvernement sur ses réseaux sociaux et va même jusqu'à s'allier à des députés sur Twitter.

En effet, hier, le 4 janvier 2021, en réponse à un tweet de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise dans lequel celle-ci se ravit que le vote du pass vaccinal à l'assemblée a été reporté "Le pass vaccinal est dans l'impasse", le rappeur l'a remerciée et a indiqué une fois de plus être "contre le pass vaccinal, et contre la vaccination obligatoire pour nos enfants également" avant d'ajouter "On ne peut obliger le peuple à se vacciner qu'avec un vaccin testé et efficace à 100%. Dans le cas contraire nous sommes des hamsters.".

Après cette intervention de Booba sur Twitter, la députée s'est emparée de son compte Instagram pour lui répondre en story "On est ensemble". Le rappeur a peut-être trouvé une partenaire idéale pour tacler le gouvernement.

Story Instagram - Mathilde Panot ©Getty

C'est dans un deuxième tweet que Booba a reposté la story de l'élue pour la remercier une nouvelle fois et pour faire part de ses souhaits concernant la protection des libertés individuelles "Merci de votre courage et de votre honnêteté! Nous avons besoin de gens comme vous pour défendre les libertés du peuple. De tout cœur avec vous!!!"

On peut dire que pour les deux, c'est le valideyyy.