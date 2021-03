Booba : "ULTRA", le dernier album de sa carrière est disponible !

Après plusieurs années d'attente, le nouvel album de Booba intitulé "ULTRA", vient de sortir.

par Team Mouv'

Fin d'une attente qui aura duré plus de trois ans. Booba est de retour avec son dixième album, annoncé comme étant le dernier de sa carrière, celui qui referme l'une des plus belles discographie de la musique en France .

Composé de 14 morceaux, le rappeur s'est réservé 7 tracks en solo et a invité 7 artistes sur le projet : Maes, SDM, Bramsito, Gato, Dala, Elia et JSX sur le morceau Mona Lisa qui est sorti plus tôt dans la journée avec un clip. Depuis sa sortie, l'album est au centre des discussions sur les réseaux sociaux . À l'image de Booba, qui fait toujours autant parler, et cela, même après 20 ans de carrière .

Découvrez sans plus attendre ce nouvel album, disponible à l'écoute ci - dessous :

Booba, roi de la longévité dans le rap ?

En marge de la sortie de ce nouvel album, Booba a accordé une interview à Brut. Dans celle - ci, le rappeur est revenu sur sa longévité dans le rap . Selon lui, il est le rappeur mondial avec la plus importante longévité, même devant Jay - Z . "__J'crois que j'ai un record mondial, vu mon âge et vu que je suis toujours numéro 1 . Je pense que dans le monde, il n'y a pas de rappeurs qui ont accompli ça ." affirme Booba avant d'ajouter : "Jay - Z son dernier album par exemple, il est tout pourri, personne ne l'écoute . Donc j'crois que je suis le seul . "