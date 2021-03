Booba travaille sur une série de 4 saisons en tant que producteur et acteur

Booba dévoile quelques informations sur ces projets hors rap après "ULTRA".

par Team Mouv'

Pour la promotion de son ultime album ULTRA, Booba a répondu à quelques questions sur France 5 dans l'émission C Ce Soir et également sur Brut concernant ses futurs projets hors musique .

Pas la prétention d'être Leonardo DiCaprio

Mais que va faire le Duc après sa carrière musicale en solo ? C'est la question que tout les fans du rappeur se posent alors que son ultime album ULTRA est sorti que depuis quelques heures . Comme il l'avait déjà annoncé, il continuera de bosser dans la musique mais en tant que producteur pour aider des jeunes talents, comme il le fait déjà JSX, SDM, Bramsito. . . Mais surtout on vient d'apprendre qu'il allait se lancer dans un projet de série . C'est au micro de C Ce Soir, que B2O a dévoile les premières infos de ce projet :

"Je bosse sur une série . J’écris avec un ami, il écrit plus que moi mais je participe . On a déjà quatre saisons, plus ou moins . . . Je n'ai pas un premier rôle, mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être DiCaprio . Donc je me fais un petit rôle sur - mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur. "

Un projet bien avancé

Un projet confirmé dans la foulée dans la deuxième partie de son interview Brut, où il est assez resté assez énigmatique :

"Je travaille sur une série, c'est bien avancé . 4 saisons, producteur, acteur . Pas un premier rôle mais . . ."

Avant d'expliquer que l'investissement doit être total pour lui comme dans la musique et c'est pour ça qu'il a refusé des rôles ces dernières années :

"__J'ai fait que refuser des rôles . C'est pas un rêve, le cinéma j'aime bien, mais c'est comme la musique faut que ça soit, je veux pas en faire pour en faire . Je vais pas faire du Shakespeare ou une pièce de thêatre, faut que je fasse un truc qui m'intéresse, qui me corresponde" .

Bref, vous l'aurez compris la prochaine fois que vous verrez Booba à l'écran, ça sera pas pour un clip mais une série .