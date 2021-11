Booba : "TN" rapporte 160 000 de dollars en une heure

Le morceau clippé de Booba, disponible uniquement en NFT, fait un carton.

par Team Mouv'

Booba a balancé par surprise un nouveau morceau, TN, accompagné d'un clip, et disponible seulement en NFT . En une heure, le bilan est là : le titre fait déjà un carton .

Quand Le Duc sort un nouveau projet, c'est toujours un événement . Mais celui qui avait promis arrêter de sortir des albums a finalement multiplié les projets ces derniers temps, jusqu'à l'annonce ( sortie de nulle part ) ce mardi 2 novembre d'un morceau exclusivement disponible en NFT. Et l'effet de surprise a marché : en une heure, le morceau avait déjà rapporté plus de 160 000 de dollars .

Un énorme coup de com'

Ainsi, alors que le projet était disponible à 10h ce mercredi 3 novembre, à 11h, 2 000 NFT sur 25 000 étaient déjà partis, achetés par 1500 utilisateurs uniques . Des chiffres impressionnants, qui font suite à un énorme coup de com' de la part de Booba, qui a récemment décidé de s'intéresser à la cryptomonnaie . Toujours au sommet du rap game, le Duc règne en paix .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des résultats qui n'étaient pas gagnés d'avance, tant les fans ont trouvé compliqué d'accéder au fameux Graal, à tel point que Booba a partagé un mode d'emploi pour leur expliquer comment faire . Quant au morceau, on n'en sait pas grand chose, puisqu'il faut faire partie des heureux acheteurs pour le découvrir . Mais on sait qu'il est clippé par un dessin animé, et peut entendre dans l'extrait le flow efficace et mélodieux ainsi que les basses lourdes et sombres propres à B2O .

Comme d'habitude, les ratpis et la piraterie sont au rendez - vous pour une nouvelle sortie éclatante du rappeur du 92i . Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, Booba a annoncé une autre sortie cette semaine, pour que tout le monde soit content . . .