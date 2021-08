Booba tease un nouveau feat avec Maes

Les deux pirates vont reprendre du service !

par Team Mouv'

Booba et Maes, on ne change pas une équipe qui gagne. Après avoir tout retourné ces derniers temps en proposant des hits comme Madrina, Blanche ou encore VVV, les deux pirates repartent à l'abordage !

"On remet ça bientôt"

Dans la story Instagram du compte @lapiraterieofficial, le Duc a annoncé un prochain featuring avec son ami de longue date maintenant, Maes. Booba réagissait également aux excellents chiffres du morceau de Maes Blanche feat Booba présent sur Les derniers salopards .

Capture d'écran de la storie de Maes

Duo validé

Depuis mars 2020, Maes et B2O comptabilisent déjà près de 70 000 000 millions de streams avec le clip Blanche disponible sur YouTube . Les deux artistes roulent ensemble depuis des années maintenant et l'efficacité de leur duo n'est plus à prouver !

On a hâte de les redécouvrir en collaboration mais pour l'heure, aucune info n'est sortie . On sait simplement que Maes travaille déjà sur un prochain album !