Booba tease de nouveaux concerts : "que la fête reprenne"

Avec la pandémie liée à la Covid-19, les rappeurs n'ont pas vraiment pu rencontrer leur public. Booba annonce à ses fans que ça va changer.

par Team Mouv'

Privé d'Instagram, Boobaa passe souvent par le compte @lapiraterieofficial pour annoncer ses actus . Dernière nouvelle en date : le Duc tease de nouveaux concerts . Avec la pandémie liée à la Covid - 19, les artistes n'ont pas pu rencontrer leur public mais avec les nouvelles mesures sanitaires leurs activités reprennent petit à petit .

"Que la fête reprenne ! "

B20 a ainsi posté une photo de lui avec en légende : "Bientôt de retour in…… Presque deux ans sans shows ! ! ! ! ! ! Vous nous avez manqué ! Amis ennemis que la fête reprenne ! ! ! ! ! ! ! ! ! "

Le dernier gros concert en France de l'artiste avait eu lieu le 13 octobre 2018 dans une des plus grandes salles d'Europe : Paris La Défense Arena . 40 000 personnes ( selon les organisateurs ) sont venues voir le Duc en live à Paris La Défense Arena, situé à Nanterre dans les Hauts - De - Seine ( 92 ) département qui a vu grandir Booba . Il y avait un max de "ratpis" mais également quelques collègues et célébrités comme Niska, Dosseh ou Karim Benzema. . .

Sur son dernier album en date est ULTRA, le rappeur s'est réservé 7 tracks en solo et a invité 7 artistes sur le projet : Maes, SDM, Bramsito, Gato, Dala, Elia et JSX sorti le 5 mars 2021, le rappeur n'a pas forcément pu l'interpréter devant ses ratpis donc pour eux c'est une super nouvelle ! Mais si on va attendre l'officialisation des prochains concerts .

Un nouveau feat avec Maes à venir

En plus de cette nouvelle, le Duc avait annoncé récemment une éventuelle nouvelle collab avec son poto Maes. Booba et Maes, on ne change pas une équipe qui gagne. Après avoir tout retourné ces derniers temps en proposant des hits comme Madrina, Blanche ou encore VVV,

Par contre il s'est fait un nouvel ennemi dans le rap game, Sadek à qui il a proposé un octogone :