Booba tacle le gouvernement concernant le port du masque pour les enfants

Port du masque rendu obligatoire pour les enfants âgés de 6 ans minimum : Booba s’oppose à leur implication dans les décisions de l’Etat.

Depuis plusieurs semaines déjà, Booba ne cesse de clamer son opposition aux décisions prises à propos de la pandémie du COVID-19 et du vaccin en France. En effet, il n’hésite pas à donner son avis sur Twitter et Instagram en relayant des articles et des plateaux télé, allant même jusqu’à se moquer et tacler le gouvernement, surtout quand les décisions affectent les enfants.

Booba, le père impliqué dans la crise sanitaire

Alors que la situation sanitaire ne s’arrange pas, le gouvernement tente de prendre des mesures pour diminuer le nombre de contaminations. Parmi celles-ci, depuis la rentrée, le port du masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics pour tous les enfants âgés de 6 ans minimum. Cette mesure, qui affectait pourtant les enfants de 11 ans, s’est vu être rabaissée aux plus jeunes et contestée par de nombreux parents dont le D.U.C Booba.

Depuis le début de la pandémie, le rappeur, qui vit pourtant à Miami avec ses enfants, se montre impliqué dans la lutte contre le coronavirus en France mais aussi très opposé sur ses réseaux sociaux à toutes les mesures prises et qui pourraient surtout concerner les enfants. Ce dimanche sur Twitter, celui-ci a relayé un plateau de CNEWS et n’a pas hésité à clasher le gouvernement et leur inefficacité depuis le début de la crise sanitaire : "Vaccins, masques, tests (payants) distanciation sociale et toujours des vagues des malades des morts des top Covid à 200k/J."

Après avoir remis en cause leur compétence, Booba ne cache pas son avis et refuse que l’on touche à l’innocence des enfants "Ayez au moins l’honnêteté de reconnaître votre incompétence et laissez nos enfants vivre leur innocence!!!"

Une nouvelle prise de parole pour Booba qui risque encore de diviser.