Booba clashe Sinik gratuitement puis le soutient : "force pour l'album"

15 ans après le début de leur clash, Booba continue d'attaquer Sinik, tout en lui envoyant de la force.

par Team Mouv'

Décidément, la saison Booba ne s'arrête jamais. Alors que Sinik, un de ses plus anciens "ennemis", vient de dévoiler son nouvel album, Booba, qui lui a d'abord envoyé de la force, est finalement retombé dans ses travers pour le clasher.

From "t'as le même flow depuis 20 ans" to "Force pour l'album" real quick

Ce vendredi 8 avril marquait le retour de Sinik avec son 9ème album intitulé Niksi. Un album dont il avait dévoilé un premier extrait sur Instagram avec Balles perdues. C'est contre toute-attente que Booba l'avait, à ce moment, repartagé dans sa story Instagram.

En effet, les deux rappeurs ne se portent pas dans leur coeur depuis 2007, lorsque Booba avait attaqué Sinik sur le morceau Le D.U.C. Une attaque à laquelle le principal concerné avait répondu avec le fameux titre L'homme à abattre. Si après, les échanges de balles ont perduré quelques temps avant de prendre fin, Booba n'est visiblement pas passé à autre chose et continue de taquiner Sinik, sans oublier, évidemment, de lui envoyer de la force.

Le 3 avril dernier, alors que Sinik continuait de teaser son album en dévoilant quelques secondes d'un des futurs morceaux, Booba l'avait validé en commentant sa publication par "Force". Des actions peu compréhensibles du côté du rappeur des Ulis, tout comme le soutien qu'il a pu apporter à un discours d'Eric Zemmour plus récemment. Un sujet sur lequel Sinik a pu revenir lors d'une interview déclarant "J'ai trouvé ça surprenant tout comme j'ai trouvé surprenant qu'il reposte mon morceau Balles Perdues, il y a des choses qu'il ne faut plus essayer de comprendre. Il est en roue libre, il fait ce qu'il veut, ça c'est son choix à lui.".

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue du côté de B2O qui en a profité pour expliquer ses agissements, indiquant n'être que partiellement d'accord avec Sinik sur certaines idées, comme cela a été le cas avec Eric Zemmour "@sinik _ officiel j'vais t'expliquer moi. C'était parce que tu disais des choses intéressantes. (Comme dans la vidéo de Zemmour où il défend les enfants, ce qui me tient particulièrement à coeur).".

Et évidemment, Kopp n'a pas pu s'empêcher d'envoyer le petit tacle habituel, tout en légèreté "Et aussi pour me foutre de ta gueule parce que t'as le même flow depuis 20 ans et que tu tatoues des libellules. La roue libre te salue. Force pour l'album".

Capture d'écran story Instagram de Booba via @oklm