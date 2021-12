Booba sort un nouveau morceau en NFT

Booba dévoile un nouveau morceau, mais encore exclusivement en NFT.

par Team Mouv'

Le génie de Booba n'a pas de limite. Son dernier exemple en date : le succès sans précédent de "TN", un morceau clippé et disponible uniquement en NFT, qui lui a rapporté plus de 600 000 de dollars après avoir réussi à vendre ses 25 000 NFT. Alors forcément, le Duc de Boulogne à décidé de frapper une nouvelle fois avec les tokens non fongibles et de remettre en vente 1000 nouvelles cartes pour accéder à un nouveau titre inédit "GDC" disponible lundi 20 décembre à partir de 18h00.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'ultime privilège

Après avoir célébré son cinquantième single d'or, il était temps pour Booba de penser à la suite, lui qui avait déclaré prendre sa retraite. Mais en vue du potentiel illimité des NFTs et d'un futur concert à remplir au Stade de France, pas question pour lui de s'arrêter-là, d'autant plus que ses fidèles pirates répondent toujours présent au rendez-vous.

Alors quoi de mieux que du contenu exclusif pour les récompenser ? D'autant plus que les NFTs s'inscrustent de plus en plus dans la culture et le rap français, un peu en retard face à ses homologues du rap US où Snoop Dogg, The Weeknd ou Lil Pump ont déjà surfé sur cette vague.

Résultats de l'opération dans quelques jours. En attendant, découvre 10 frames de GDC réalisés par le Biscuit Studio qui annoncent encore une ambiance futuriste apocalyptique...