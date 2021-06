Booba : son compte TikTok suspendu

Booba cumule les interdictions et suspensions de compte : cette fois ci avec son TikTok qu'il vient de perdre.

par Team Mouv'

Après avoir été banni d'Instagram et de Twitter, Booba, le roi des trolls, est à nouveau suspendu d'un réseau social : cette fois ci c'est sur son compte TikTok que les sanctions sont tombées .

Comme un air de déjà vu

Rien de nouveau dans le paysage digital pour Booba, malheureusement habitué aux relations conflictuelles avec les réseaux sociaux . Que ce soit Instagram ou Twitter, le duc de Boulogne ne compte plus ses suspensions . Comme un air de déjà vu, c'est le réseau le plus en vogue du moment, TikTok qui vient de suspendre B2O pour quelques jours comme celui - ci l'a annoncé sur son nouveau compte Instagram "non officiel" : @lapiraterieofficial . C'est avec une vidéo postée de lui en train de danser que la rappeur a annoncé la nouvelle : "Bon ça c’est la danse du “creuseeyyy” c’était mon tiktok challenge mais y m’ont suspendu jusqu’au 6 juin . Et je JURE j’ai rien fait ! ! ! "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Par chance, il s'agit d'une suspension temporaire, de quelques jours, les fans pourront donc retrouver le Duc après le 6 juin, si tout se passe bien . . .