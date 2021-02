Booba : son album "Ultra" terminé, il s’offre une Porsche

Booba se fait plaisir après avoir bouclé "Ultra".

par Team Mouv'

Plus ou moins annoncé comme son dernier album, Ultra est prêt et sortira bien le 5 mars prochain . Pour fêter ça, Booba a voulu s'offrir un joli cadeau .

Booba relâche la pression

Attendu au tournant avec ce projet qui marquera sans doute la fin ou presque de sa carrière, le Duc sait qu'il doit terminer en beauté et livrer un album de grande qualité pour dire au revoir au rap game et faire plaisir à ses ratpis. En charbonnant comme jamais en studio depuis des mois et des mois, le rappeur du 92 a enfin bouclé le bail et pour relâcher la pression, il a décidé d'aller faire un tour chez un concessionnaire de luxe à Miami . Il a tiré au sort quel modèle il allait choisir et c'est donc une Porsche qu'il a acheté plutôt qu'une Ferrari . Heureux de son choix, il a voulu tester la puissance et le bruit du bolide .

Les premiers feats annoncés

On sait donc que le projet est bouclé et on connait maintenant les 4 premiers feats qui figureront l'album . Le premier nom annoncé était son poulain Bramsito signé sur 92i, Elia sera aussi de la partie tout comme Dala et son soldat sûr Gato. Pas plus d'infos sur le nombre de titres et la présence d'autres collabs : SDM et Maes sont fortement pressentis . Réponse dans quelques jours .